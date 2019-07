Gdy tylko zauważył radiowóz, przyspieszył. Podczas pościgu uderzył w ogrodzenie

Legniccy policjanci ruszyli w pościg za kierowcą, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Podczas szaleńczej jazdy mężczyzna ignorował dawane mu przez funkcjonariuszy znaki, łamiąc przy tym szereg przepisów ruchu drogowego. W pewnym momencie stracił jednak panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie jednej z posesji.

Do zdarzenia doszło drugiego lipca, gdy policjanci patrolowali teren na ul. Działkowej w Legnicy (woj. dolnośląskie).



"Gdy tylko zauważył oznakowany radiowóz, gwałtownie przyspieszył. Pomimo wydawanych widocznych znaków do zatrzymania przez policjantów, kierujący nie zatrzymał się do kontroli" - poinformowali policjanci.

"Kierowca stracił panowanie nad pojazdem"

W pewnym momencie kierowca próbował skręcić w jedną z ulic, ale stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie posesji. Następnie próbował wycofać, ale uniemożliwili mu to funkcjonariusze.

Mężczyzna początkowo podał fałszywe dane, ale po ich weryfikacji policjantom udało się ustalić, że zatrzymany to 20-letni mieszkaniec Legnicy. Kierowca posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez sąd.

20-latek trafił do policyjnego aresztu. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów do 15 lat.

WIDEO - Most na drodze do Zakopanego nadal zamknięty. Pod Tatry tylko objazdem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/prz/ polsatnews.pl