CBA zatrzymało 8 osób ws. działań na szkodę Plus Banku. Chodzi o co najmniej 50 mln zł

CBA zatrzymało osiem osób w związku z udzieleniem kredytu i próbą wyłudzenia nienależnego VAT. Wśród zatrzymanych są byli prezesi i członkowie zarządu, dyrektor oraz pracownicy Plus Banku, a także byli i obecni prezesi spółek z woj. mazowieckiego - z Warszawy i Radzymina. Straty banku są szacowane na co najmniej 50 milionów złotych. Zawiadomienie do prokuratury złożył obecny zarząd Plus Banku.