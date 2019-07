Auto jechało 120 km/h po autostradzie. W środku pijany Polak miał bić kierującą kobietę

Holenderska policja zatrzymała 34-letniego Polaka, który jest podejrzany o bicie kierującej samochodem kobiety. Badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał ok. 2,5 promila alkoholu we krwi. Do zatrzymania doszło dzięki innemu kierowcy, który zauważył dziwnie zachowujący się samochód na autostradzie.