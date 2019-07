Wszedł do sklepu z własną torbą i ukradł ubrania warte ponad 1500 zł

Lubelska policja poszukuje mężczyzny, który ukradł ubrania z jednego ze sklepów w centrum handlowym przy Al. Witosa w Lublinie. Złodziej wszedł do sklepu i zapakował do torby ubrania z wystawy o wartości ponad 1500 zł. Następnie wyszedł. Osoby które go znają bądź rozpoznają proszone są o kontakt z Policją.