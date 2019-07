Prezydent: ambicją obecnej władzy było skierowanie głównej uwagi na Polskę lokalną

- Wielkim pragnieniem i ambicją obecnej władzy było, by wreszcie największa uwaga została skierowana na Polskę lokalną - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Margonina. Jak dodał, jest dumny z tego, że uczestniczy "w wielkim dziele docenienia wysiłku polskiej rodziny".

- Dzisiaj mamy to wielkie szczęście (...). Mamy teraz Polskę wyjątkową, bo mamy Polskę wolną całkowicie, suwerenną całkowicie, niepodległą całkowicie, od 30 lat. Ci, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim, nie mieli tej wielkiej szansy, by tego doświadczyć, bo im wolność zabrano po 20 latach - mówił prezydent do mieszkańców Margonina (Wielkopolskie).

Jak podkreślił, Polacy mają też "bezpieczeństwo znacznie większe niż jeszcze kilka lat temu, poprzez to, że modernizujemy naszą armię, że są u nas także armie sojusznicze, bo należymy do Sojuszu Północnoatlantyckiego i jak widać sojusznicy traktują nas poważnie". Prezydent przypomniał, że Polska od 15 lat należy też do Unii Europejskiej, która wśród Polaków cieszy się bardzo dużym poparciem.

"Praca Polaków"

Andrzej Duda podziękował mieszkańcom Margonina za ich wkład "w wychowanie młodzieży i budowanie Rzeczpospolitej odnowionej po 1989 roku". - Wolnej, całkowicie suwerennej, niepodległej, dumnej i coraz zamożniejszej dzięki waszej pracy, pomysłowości, waszemu trudowi. To państwo, to nasze społeczeństwo, to wy jesteście twórcami tego wielkiego dzieła. Nie byłoby tej Polski takiej, jaka jest dzisiaj, gdyby nie ciężka praca Polaków przez pokolenia - mówił prezydent.

Zaznaczył też, że "wielkim pragnieniem i ambicją" obecnej władzy było, "aby wreszcie największa uwaga została skierowana do Polski, która jest nazywana Polską lokalną; aby wreszcie ona także została dostrzeżona i jej potrzeby, przede wszystkim w zakresie infrastruktury". Jak mówił, za infrastrukturą idą możliwości biznesowe, inwestycje krajowe i zagraniczne.

"Nie będzie dzieci"

Andrzej Duda wyraził też dumę z tego, że uczestniczy "w wielkim dziele docenienia wysiłku polskiej rodziny dla budowy pomyślności państwa polskiego i pomyślności polskiego społeczeństwa". - Jeśli nie będzie rodziny, to nie będzie polskiego narodu, bo nie będzie miał kto w Polsce mieszkać; nie będzie w Polsce dzieci, jeżeli nie będzie silnej rodziny, która jest zabezpieczona - mówił prezydent.

"Ogromnie się cieszę i jest to moja wielka satysfakcja, że wreszcie realizujemy politykę, która oznacza wsparcie dla rodziny, ale przede wszystkim podziękowanie rodzinie za trud wychowania" podkreślił Andrzej Duda.

maw/ PAP