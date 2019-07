Sprawa "zgierskiego Czarnobyla" - setek tysięcy beczek z chemikaliami. Konferencja prezesa NIK

Prezes NIK zdecydował w trybie specjalnym o przeprowadzeniu kontroli doraźnej dotyczącej składowania odpadów w Zgierzu. Celem kontroli doraźnej będzie ocena stopnia ryzyka zagrożenia dla zdrowia mieszkańców Zgierza i okolic oraz faktycznego rozmiaru prowadzonej przez Spółkę Eko-Boruta Sp. z o.o. działalności w zakresie gospodarki odpadami, w tym także niezgodnie z zakresem udzielonych ww. spółce uprawnień.

Jednocześnie na wniosek Prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego Kolegium NIK podjęło decyzję o rozszerzeniu planowych kontroli w 2019 r. o kontrolę składowisk odpadów w województwie łódzkim.

"Nie wiemy, co tam jest składowane i ile tego jest"

Ekolodzy alarmują, że nieczynne już składowiska i wysypiska po fabrykach w województwie łódzkim są bombami ekologicznymi. Mowa tu m.in. o składowisku w Zgierzu po Zakładach Produkcji Barwników w Zgierzu czy po zakładach WISTOM w Tomaszowie Mazowieckim. Tereny te zostały przejęte przez prywatne firmy, które do tej pory nie rozpoczęły skutecznej rekultywacji. W niektórych przypadkach, jak w Zgierzu, firma zarządzająca terenem znajduje się w likwidacji.

- Sytuacja na terenie byłych zakładów chemicznych Boruta w Zgierzu wygląda bardzo źle. Nie do przyjęcia jest fakt, że nie prowadzono żadnych działań zabezpieczających i rekultywacyjnych. Nie wiemy nawet dokładnie, co tam jest składowane i ile tego jest - powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Kontrolą doraźną "Ocena stopnia zagrożenia powodowanego przez składowiska pozakładowe z terenu województwa łódzkiego", objęte będą trzy składowiska: składowisko odpadów paleniskowych w Zgierzu przy ul. Łukasińskiego, składowisko odpadów poprodukcyjnych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej, wysypisko odpadów o zwyczajowej nazwie "za Bzurą" w Zgierzu przy ul. Struga.

- Kontrola doraźna rozpocznie się już w przyszłym tygodniu - zapowiedział prezes NIK.

NIK planuje zlecić:

- Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (WIOŚ) w trybie art. 12 ustawy o NIK o przeprowadzenie badań: wód podziemnych w otworach piezometrycznych na składowiskach w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej oraz stanu rzeki Bzury

- Instytutowi Ochrony Środowiska - Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie przeprowadzenie badań na zawartości beczek a także wydanie opinii/ ekspertyzy w oparciu o wyniki badań WIOŚ co do faktycznego stopnia zagrożenia dla zdrowia, życia człowieka i środowiska jakie mogą wynikać z funkcjonowania składowiska odpadów w Zgierzu.

Jeszcze w tym roku ma się również rozpocząć kontrola planowa, która ma odpowiedzieć na pytanie, czy organy administracji publicznej i lokalnego samorządu podejmowały skuteczne działania w celu zapobieżenia zagrożeniu środowiska ze strony składowisk? Kontrolerzy sprawdzą, czy organy te monitorowały stan środowiska w otoczeniu wysypisk i właściwie reagowały w przypadku stwierdzenia takiego zagrożenia oraz czy podejmowane były działania zmierzające do rekultywacji nieczynnych składowisk, a jeśli tak, to jaka była ich skuteczność.

Mieszkają na tykającej bombie ekologicznej

Zgierzanie od lat mieszkają na tykającej bombie ekologicznej, ale dzięki dziennikarzom programu "Państwo w państwie" wiadomo już, jak poważne jest zagrożenie.



- Mamy tu po prostu taki mały zgierski Czarnobyl, możemy to tak porównać. Promieniowania nie ma, ale mamy bardzo silne skażenie - powiedział Jakub Górski, ekolog i mieszkaniec 60-tysięcznego Zgierza.

Wyniki badań próbek gleby są alarmujące



Do tej pory można było się tylko domyślać, jak bardzo szkodliwe mogą być substancje zamknięte w ok. 200 tysiącach beczek zakopanych pod ziemią. Wyniki badań próbek gleby są jednak alarmujące.



- To są związki mutagenne, kancerogenne jak i stanowiące bezpośrednie zagrożenie dla życia praktycznie każdych organizmów żywych - powiedział Łukasz Szulc, szef laboratorium "Jars", które wykonało badania próbek.

grz/hlk/ polsatnews.pl