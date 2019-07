Dariusz S. oskarżony. Ochraniał finał WOŚP, na którym zaatakowano Pawła Adamowicza

O składanie fałszywych zeznań oraz podżeganie innych do zeznawania nieprawdy oskarżyła gdańska prokuratura Dariusza S., pracownika ochrony finału WOŚP w Gdańsku z 13 stycznia, podczas którego doszło do śmiertelnego ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowano do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe.