Załoga JSW otrzyma nagrody pieniężne. Spór zbiorowy zakończony

Wypłata nagrody, o którą związkowcy wnioskowali już na początku tego roku, była postulatem sporu zbiorowego w spółce, wszczętego w czerwcu po odwołaniu ze stanowiska prezesa JSW Daniela Ozona. Krótko potem zarząd JSW i Ministerstwo Energii zapewniły, że pracownicy otrzymają nagrodę z ubiegłorocznego zysku spółki - jej wysokość była w ostatnich dniach przedmiotem negocjacji.

Spór zbiorowy zakończony

Zgodnie z zawartym porozumieniem, o którym poinformowały w środę związki zawodowe, pracownicy zatrudnieni pod ziemią otrzymają w połowie lipca 6,2 tys. zł brutto dodatkowej nagrody pieniężnej, pracownicy działu przeróbki mechanicznej węgla 5 tys. zł, a pozostali pracownicy zatrudnieni na powierzchni 4,3 tys. zł brutto. Świadczenie przysługuje wszystkim zatrudnionym w JSW w dniu 30 czerwca tego roku.

Porozumienie zakończyło spór zbiorowy w spółce. Wypłata nagrody - jak napisano w podpisanym przez strony dokumencie - wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników JSW, a ponadto ma "wynagrodzić ich wkład w rozwój spółki, a także ich nakład pracy, motywując jednocześnie do dalszej realizacji zadań".

Nowy zarząd

Porozumienie w sprawie wypłaty nagrody podpisali przedstawiciele działających w JSW reprezentatywnych związków zawodowych: Solidarności, Kadry oraz Federacji Związków Zawodowych Górników JSW. Zarząd reprezentował pełniący obowiązki prezesa JSW Robert Małłek oraz wiceprezesi Tomasz Śledź i Artur Wojtków.

Obecnie toczy się postepowanie konkursowe, które ma wyłonić zarząd JSW na nową, trzyletnią kadencję. O stanowisko prezesa ubiega się - po niedawnej rezygnacji z kandydowania b. prezesa Daniela Ozona - czterech kandydatów, a w sumie na pięć stanowisk w zarządzie spółki kandyduje 12 osób.

W środę ma być kontynuowane walne zgromadzenie JSW, podczas którego mają m.in. zapaść decyzje o podziale ubiegłorocznego zysku spółki oraz o przyjęciu ubiegłorocznych sprawozdań finansowych firmy. Zarząd i rada nadzorcza JSW rekomendują, by spółka wypłaciła 200,77 mln zł dywidendy, czyli 1,71 zł na akcję. Walne ma też zająć się wniesionymi we wtorek przez Ministra Energii projektami uchwał, zmieniającymi statut i zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

"Nastąpił okres współpracy"

11 czerwca rada nadzorcza JSW odwołała prezesa spółki Daniela Ozona, argumentując to utratą zaufania, wynikającą z ograniczenia radzie dostępu do informacji przy podejmowaniu kluczowych decyzji. Przeciwko odwołaniu Ozona protestowali związkowcy z JSW, którzy w tej sprawie m.in. organizowali demonstracje w Warszawie i zapowiadali manifestację w Katowicach, gdzie od piątku do niedzieli odbędzie się konwencja programowa PiS - po niedawnych rozmowach z ministrem energii do protestu jednak nie dojdzie.

We wtorek szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski powiedział w Katowicach, że uzgodnił ze stroną społeczną, iż - jak mówił - "będziemy wspólnie dążyli do ustabilizowania sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej".

- Nastąpił okres współpracy (...), w zakresie kompetencji - dodał.

- Ja reprezentuję większościowego akcjonariusza. Zasadniczy konflikt był na styku: rada - prezes, rada - zarząd. Więc jakoś rada musiała to rozwiązać i myślę, że w miarę szybko powinno dojść do ustabilizowania sytuacji i normalnej pracy spółki - ocenił we wtorek Tchórzewski.

las/ PAP