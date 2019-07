Miał potrącić kobiety i uciec z miejsca wypadku. Policja zatrzymała podejrzanego 41-latka

Zielonogórska policja zatrzymała 41-latka podejrzanego o potrącenie dwóch kobiet w Nowogrodzie Bobrzańskim i ucieczkę z miejsca wypadku. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę na jednej z ulic tego miasta - poinformowała Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

- Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego i ucieczkę z miejsca wypadku zagrożony karą do 4,5 roku więzienia. Trwają czynności procesowe mające wyjaśnić okoliczności wypadku, jak również powód, dla którego podejrzany uciekł po potrąceniu kobiet - powiedziała Stanisławska.

Dodała, że nie jest wykluczone, że zarzuty wobec mężczyzny zostaną poszerzone. Do jego zatrzymania doszło we wtorek. Jest on mieszkańcem gminy Nowogród Bobrzański.

Do potrącenia doszło w minioną niedzielę około godziny 1.30. Z ustaleń policji wynika, że dwie kobiety po imprezie towarzyskiej postanowiły jeszcze porozmawiać i usiadły na skraju chodnika. W pewnym momencie wjechał w nie kierowca auta osobowego i odjechał nie udzielając pomocy.

Jedna z kobiet odniosła poważne obrażenia, m.in. doznała złamania miednicy. Druga po opatrzeniu w szpitalu jeszcze tej samej nocy została wypuszczona do domu.

las/ PAP