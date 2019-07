Jadalne opakowanie stworzone przez Polkę może wejść do sprzedaży już w tym roku

Kanapka zjedzona wraz z opakowaniem. Brzmi niedorzecznie? Teraz to możliwe i to dzięki Polce. Róża Rutkowska, projektantka, absolwentka School of Form Uniwersytetu SWPS, stworzyła ekologiczne opakowanie, które może przyczynić się do zmniejszenia użycia plastiku.

SCOBY (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast) to nic innego, jak tkanina wyprodukowana z odpadów rolniczych. Można w nią pakować żywność, dzięki czemu na dłużej zachowa ona swoją świeżość. Surowiec ten nadaje się do spożycia wraz z zawartością. Jest również w pełni kompostowalny.

Pomysł na dyplom

Autorka ekologicznego rozwiązania przyznaje, że powstało ono w efekcie pracy dyplomowej podczas studiów z wzornictwa. Wychowywana w rodzinie rolniczej Rutkowska, postanowiła połączyć wiedzę na temat produkcji tworzyw sztucznych z analizą procesu uprawy roślin. Punktem wspólnym okazały się odpady. W rolnictwie przetwarzane i wykorzystywane ponownie, w przemyśle traktowane jako śmieci.

Projektantka odkryła, że tworzywa i materiały odpowiednie do pakowania żywności, można wytworzyć. Wystarczy wykorzystać do tego bakterie i grzyby. Tak powstało SCOBY.

Projekt Rutkowskiej został doceniony przez specjalistów z branży. Znalazł się w finale konkursu MAKE ME! na Łódź Design Festival. Był również prezentowany podczas Gdynia Design Days 2018.

Biorewolucja trwa

Tkanina tworzy się w wyniku fermentacji cukrów z wyciągu z odpadów rolniczych, przybierając postać membrany na powierzchni płynu.

Przez dwa tygodnie materia "tka" swoją formę w obrębie naczynia, w którym rośnie przez nawarstwianie, podobnie do cebuli.

Proces nie wymaga światła, sterylnych warunków czy zaawansowanych technologii. Jedyne, co jest niezbędne do jego rozwoju, to temperatura około 25 st. Celsjusza - tak proces produkcji na stronie Uniwersytetu SWPS wyjaśnia Rutkowska.

Aktualnie, w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, dzięki programowi Wschodni Akcelerator Biznesu, zespół MakeGrowLab na czele z Rutkowską prowadzi badania nad SCOBY i jego ewolucją. Zaaranżowana została również przestrzeń produkcyjna. Po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów pozwalających na kontakt tkaniny z żywnością i produktami kosmetycznymi, SCOBY będzie mogło wejść do regularnej sprzedaży. Prawdopodobnie nastąpi to jeszcze w tym roku. W toku jest również budowa prototypu zautomatyzowanej produkcji.

Wojna z plastikiem

Dyskusje na temat ograniczenia produkcji plastiku od kilku lat podnoszone są na całym świecie. Z problemem postanowiły walczyć również kraje członkowskie Unii Europejskiej. Decyzją Parlamentu Europejskiego, do 2021 roku zakazem sprzedaży w UE zostaną objęte jednorazowe, wykonane z tworzywa sztucznego m.in. sztućce, słomki, patyczki do uszu czy styropianowe kubeczki.

polsatnews.pl