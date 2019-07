Spór o synagogę w Krakowie. "Nie sądziłem, że zobaczę Żydów wyrzucających innych Żydów z synagogi"

Ochroniarze strzegący wejścia, tabliczki z napisem "Teren prywatny. Zakaz wstępu". Chasydom zabroniono wejścia do synagogi Izaaka w Krakowie. Doszło do przepychanek. To efekt konfliktu w jaki weszli Tadeusz Jakubowicz, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie i rabin Eliezer Gurary. "Nigdy nie sądziłem, że zobaczę Żydów wyrzucających innych Żydów z synagogi" - uznał rabin Avi Baumol.