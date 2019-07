Całkowite zaćmienie Słońca. Transmisje NASA i Europejskiego Obserwatorium Południowego

Całkowite zaćmienie Słońca to rzadkie zjawisko. Można je obserwować mniej więcej raz w roku. Kolejna okazja do obejrzenia go nadarzy się 14 grudnia 2020 roku.

Spektakl na Pacyfiku, w Chile i Argentynie

Pas całkowitego zaćmienia przebiega m.in. przez miejsce, gdzie znajduje się jedno z największych obserwatoriów astronomicznych na świecie - La Silla w Chile, należące do Europejskiego Obserwatorium Południowego, które również będzie transmitować zjawisko.

Częściowe zaćmienie będzie widoczne dla mieszkańców Boliwii, Peru, Ekwadoru, Paragwaju i Urugwaju oraz części Brazylii, Kolumbii, Panamy i Wenezueli.

¿Están listos? Are you ready? ☀️ 🌑 🌎



A total solar eclipse will be seen over parts of Argentina and Chile tomorrow and we're covering it live in English & Spanish. Here's how you can watch: https://t.co/xaxZcvNXkH pic.twitter.com/DLu3I6fWtl