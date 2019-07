Trzy dziewczynki miały być wielokrotnie gwałcone. Oskarżeni to dziadek, matka i jej partner

Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich skierowała do sądu okręgowego akt oskarżenia w sprawie wielokrotnych gwałtów dokonywanych na trójce sióstr w wieku od 8 do 11 lat. Na ławie oskarżonych zasiądzie matka i dziadek pokrzywdzonych oraz partner matki.

Jak poinformowała Iwona Kanturska z Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich, do czynów opisanych w akcie oskarżenia miało dojść w okresie od 2012 do 2018 roku. Sprawa wyszła na światło dzienne, gdy dzieci trafiły do rodziny zastępczej.

Zamieszczone w akcie oskarżenia zarzuty dotyczą szeroko rozumianej pedofilii i popełnionych ze szczególnym okrucieństwem czynów, jakich oskarżeni mieli dopuścić się wobec trójki dziewczynek. Oskarżeni to 36-letnia matka pokrzywdzonych, Katarzyna K., ich dziadek - 62-letni Artur M. i 47-letni partner oskarżonej Junusz Cz. Cała trójka jest tymczasowo aresztowana. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia

zdr/ PAP