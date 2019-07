Dziedziczak: Polska dostanie w KE bardzo dobrą komisję gospodarczą

Przywódcy państw we wtorek porozumieli się w sprawie najwyższych unijnych stanowisk. Kandydatką na szefową Komisji Europejskiej jest niemiecka minister Ursula von der Leyen. Na przewodniczącego Rady Europejskiej został wybrany Charles Michel. Z kolei Rada Europejska nominuje Christine Lagarde na szefową Europejskiego Banku Centralnego, a Josepa Borrella na szefa dyplomacji Unii Europejskiej.

"Nie ma kandydatów po stronie PiS"

- Każdemu krajowi przypada komisja, ale można dostać np. komisję ds. języków, którą zwykle biorą bardzo małe kraje. My dostaniemy bardzo dobre stanowisko w Komisji Europejskiej - zapewnił Dziedziczak w programie Agnieszki Gozdyry.

Poseł PiS zaznaczył, że Polska zabiegała również o to, by przedstawiciel Europy Wschodniej był we władzach Parlamentu Europejskiego. - Przedstawiciel naszego regionu obsadzi jedno z pięciu najważniejszych stanowisk w Parlamencie Europejskim - dodał Dziedziczak.

- Trudno odnosić mi się do czegoś, czego jeszcze nie wiemy - skomentował doniesienia Jana Dziedziczaka Władysław Teofil Bartoszewski, b. kandydat PSL do Parlamentu Europejskiego. Polityk zaznaczył, że, PSL bardzo zależałoby na komisji rolnictwa, jednak zaznaczył, że "bardzo wątpi w to, by Polska dostała takie stanowisko".

- Najważniejsze jest to, kto będzie tym komisarzem. Jak na razie PiS nic nie mówi na temat potencjalnych kandydatów (...). Tutaj trzeba mieć kompetencje merytoryczne, a z tym po stronie Prawa i Sprawiedliwości to raczej "cienko" - dodał Bartoszewski.

O tece w Komisji Europejskiej dla Polski mówił też wicepremier Jarosław Gowin w programie "Wydarzenia i Opinie".

bas/ Polsat News