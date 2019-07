Wichury na Śląsku. Strażacy interweniowali ponad 300 razy

- W godzinach od 17.30 do 19.30 Państwowa Straż Pożarna odnotowała w woj. śląskim prawie 350 zdarzeń związanych głównie z silnymi wiatrami - powiedziała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej Aneta Gołębiowska.



Jak zaznaczyła, najwięcej takich zdarzeń odnotowano w powiatach: gliwickim (ponad 80), bielskim, rybnickim, a także w Zabrzu i Katowicach. Strażacy - mimo dużej liczby interwencji - nie zgłaszali jednak informacji o osobach poszkodowanych, większych stratach czy poważniejszych utrudnieniach komunikacyjnych.



Podobne informacje przekazał dyżurny działającego przy wojewodzie śląskim Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. Jak poinformował, do godz. 20. nie spłynęły tam również żadne dane na temat awarii energetycznych czy zakłóceniach w funkcjonowaniu transportu publicznego.

Przekierowane loty



Utrudnienia związane z warunkami pogodowymi dotknęły jednak pasażerów portu lotniczego Katowice. Z tej przyczyny późnym popołudniem do Warszawy przekierowano stamtąd samolot linii Wizz Air z Londynu Luton, do Modlina czarter linii Ryanair Sun z Dalamanu, a do Wrocławia rejs Ryanaira z Birmingham.



Jak przekazał Piotr Adamczyk z biura prasowego katowickiego lotniska, utrudnienia te były następstwem warunków panujących nad lotniskiem ok. godz. 18. Wieczorem lotnisko miało informację, że przekierowane maszyny mają przylecieć do Katowic z pasażerami, opóźnione były jednak kolejne kursy, które miały wykonać, m.in. do Bolonii i Birmingham. Ok. godz. 20 samoloty startowały i lądowały już w Pyrzowicach normalnie.



Rzeczniczka Kolei Śląskich Magdalena Iwańska poinformowała, że przed godz. 19. przez pewien czas zamknięty z powodu uszkodzenia infrastruktury był szlak kolejowy do Wisły Głębce, w tym czasie funkcjonowała tam zastępcza komunikacja autobusowa. Wieczorem natomiast zamknięty pozostawał szlak Rybnik - Sumina, pociągi kursowały objazdem przez Jejkowice.

dk/ PAP