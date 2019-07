Pijany Irlandczyk "zapomniał", że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny

Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń poinformował, że tuż po godzinie 5 dwaj policjanci jadący do pracy zobaczyli, że z przeciwka tym samym pasem ruchu wprost na nich jedzie samochód marki smart.



- Funkcjonariusze chcąc uniknąć zderzenia zjechali na lewy pas, po czym błyskawicznie zawrócili i pojechali za pojazdem. W chwili, gdy jego kierowca zatrzymał się przed skrzyżowaniem, pomimo że miał pierwszeństwo funkcjonariusze błyskawicznie podbiegli do samochodu. Okazało się, że za kierownicą auta siedział 25-letni nietrzeźwy Irlandczyk. Z jego relacji wynikało, że zapomniał, iż Polsce inaczej niż w Irlandii obowiązuje prawostronny ruch pojazdów - relacjonował Gleń.



Badanie stanu trzeźwości wykazało u mężczyzny 1,43 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali obcokrajowca, w poniedziałek usłyszał on zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.



Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze, ma zapłacić grzywę 2 tys. zł oraz 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym. Orzeczono wobec niego także trzyletni zakaz prowadzenia samochodów w Polsce.

dk/ PAP