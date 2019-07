Oddane, wierne i pomocne. W Dzień Psa czekamy na zdjęcia Waszych pupili

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. To oddane, wierne i bardzo inteligentne zwierzę. 1 lipca obchodzi swoje oficjalne święto - Dzień Psa. Zostało ono ustanowione 10 lat po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt. Swoimi podopiecznymi pochwalili się już funkcjonariusze, dla których pies to także partner z pracy. Czekamy na zdjęcia Waszych ulubieńców.