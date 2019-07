Bezdomny został porwany, pobity i uduszony. Winni skazani na dożywocie i 25 lat więzienia

Do zabójstwa doszło w grudniu 2010 r. w domku na działce rekreacyjnej w Szygówku pod Pułtuskiem.

Jak poinformowała w poniedziałek Elżbieta Edyta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, zamordowany Paweł P. był osobą bezdomną.

- Nikt nie zgłosił jego zaginięcia. Dopiero po latach, w marcu 2017 r., zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyła obecnie skazana Anna K. - wyjaśniła Łukasiewicz.

"Działali w porozumieniu"

Paweł P. został porwany, pobity i uduszony przez 33-letniego Mariusza G. i 28-letniego Mateusza K. To mieszkańcy województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Zdaniem prokuratury działali z zamiarem bezpośredniego pozbawienia życia.

- Wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim pozbawieniu wolności pokrzywdzonego, dokonali jego pobicia - poinformowała prokuratura.

Mariusz G. przemocą doprowadził pokrzywdzonego do wykonania innej czynności seksualnej. Następnie mężczyźni "leżącemu na podłodze Pawłowi P. włożyli do ust podpaskę, okręcili głowę taśmą, po czym skrępowali ręce i nogi, założyli na głowę foliową torbę, zaciskając ją taśmą - szczelnie wokół jego szyi". To, według ustaleń śledczych, doprowadziło do śmierci Pawła P.

Potem wynieśli ciało mężczyzny z domku, włożyli do wcześniej przygotowanego dołu i zakopali. Pomagała im w tym Anna K., która oświetlała miejsce telefonem komórkowym.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce podzielił stanowisko prokuratury w sprawie wymierzenia oskarżonym najwyższych kar pozbawienia wolności. Mariuszowi G. wymierzył karę dożywotniego więzienia, Mateuszowi K. - 25 lat. Skazani zostali także pozbawieni praw publicznych na 10 lat.

Annie K. za pomoc w zacieraniu śladów i nieudzielenie pomocy Pawłowi P. sąd wymierzył karę łączną roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na trzy lata.

Wyrok nie jest prawomocny.

