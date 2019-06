Trzy duże pożary w Wielkopolsce. Z ogniem walczy kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej

Jak poinformował w niedzielę rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt, w podpoznańskim Konarzewie 19 zastępów straży pożarnej gasi pożar kilku hektarów zboża na pniu.

Pożar zboża gaszony jest też we wsi Dusina w powiecie gostyńskim. Tam z ogniem walczy 25 zastępów m.in. z Kościana, Leszna i Krotoszyna. Brandt powiedział, że strażacy starają się m.in. nie dopuścić, by płomienie zbliżyły się do stacji benzynowej.

W miejscowości Siedlec w powiecie wolsztyńskim 23 zastępy straży pożarnej gasi pożar hali o pow. 1 tys. m kw. Rzecznik podał, że w środku znajdowało się 12 samochodów; 11 aut dostawczych i osobówka. Pojazdów nie udało się uratować, trwa dogaszanie pożaru.

las/zdr/ PAP