"Wiosna nie przekreśla żadnej drogi. Nie powiedzieliśmy, jak będziemy startować w wyborach"

Władze Wiosny upoważniły w sobotę lidera partii Roberta Biedronia do rozmów z Koalicją Europejską (był to projekt na wybory do europarlamentu; współtworzyły go PO, PSL, Nowoczesna, SLD i Zieloni) o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych. Wiosna nadal rozpatruje też możliwość samodzielnego startu w wyborach albo udziału w koalicji ugrupowań lewicowych.

"Nie wykluczamy żadnego wariantu startu w wyborach"

Gawkowski tłumaczył w niedzielę w Polsat News, że jego ugrupowanie sobotnią decyzją nie przekreśliło żadnej drogi przed wyborami do parlamentu. - Widzimy potencjał do tego, że możemy usiąść do rozmów, porozmawiać o wspólnocie programowej, jak może wyglądać wspólnota listy kandydatek i kandydatów różnych opcji politycznych, ale nie powiedzieliśmy, jak będziemy startować - zaznaczył.

- Nie wykluczamy żadnego wariantu - dodał, wskazując na ewentualny samodzielny start Wiosny lub w szerokiej koalicji ugrupowań lewicowych.

Marcin Kierwiński (PO-KO) powiedział, że pozostało bardzo mało czasu na rozmowy uzgodnieniowe godzące kwestie programowe między

Wiosną a PO i trzeba do takich rozmów było zasiąść przed wyborami do europarlamentu.

- Teraz jest bardzo, bardzo mało czasu, aby uzgodnić jeden wspólny program, pogodzić bardziej konserwatywny program PSL z kwestiami lewicowymi - zastrzegł Kierwiński.

"Pójście ludowców w jednym bloku z Wiosną, to jest otwarcie drogi do wygranej PiS"

- Uważamy, że naturalnym partnerem dla PSL przy utworzeniu bloku centrowego mogłaby być Platforma Obywatelska i inne środowiska, którym bliskie jest polityczne centrum. Pójście ludowców w jednym bloku z Wiosną, to jest otwarcie drogi do wygranej PiS w wyborach parlamentarnych - ocenił Paszyk. Przypomniał, że na stole leży cały czas projekt PSL - Koalicji Polskiej.

ml/ Polsat News, PAP