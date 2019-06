Ponad 175 tys. złotych dla rodziny zmarłego Wasyla. "Społeczna renta to najlepsze, co można zrobić"

"Przekroczyliśmy kwotę 175 tysięcy złotych. Oznacza to, że mamy kwotę zapewniającą ponad 7 lat wsparcia, pozwalającego na spokojne, skromne życie" - napisał na Facebooku Witold Horowski, Konsul Honorowy Ukrainy w Wielkopolsce, który zainicjował zbiórkę pieniądze dla rodziny zmarłego Wasyla. Po tym, jak mężczyzna zasłabł w pracy, jego szefowa zamiast do szpitala, wywiozła go do lasu.