Ostrzeżenia przed upałami dla dwóch województw. Temperatura przekroczy tam 30 stopni

IMGW wydał w piątek ostrzeżenia przed upałem dla woj. zachodniopomorskiego (oprócz powiatów gryfickiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, Koszalina i powiatu koszalińskiego oraz sławieńskiego) oraz woj. lubuskiego.



Na tych obszarach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 30 st. do 33 st. W nocy termometry pokażą minimum od 14 st. do 17 st.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje natomiast na Twitterze, że wczoraj utopiły się dwie osoby i przypomina, że jednymi z głównych przyczyn utonięć jest skakanie do wody i pływanie w niestrzeżonych miejscach, a także kąpiel po wypiciu alkoholu. "Dlatego będąc nad wodą pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa" - apeluje instytucja. Jak podaje policja, od początku czerwca utonęło 95 osób.

‼️Skakanie do wody i #pływanie w niestrzeżonych miejscach, a także #kąpiel po wypiciu alkoholu – to jedne z głównych przyczyn utonięć. Wczoraj utopiły się kolejne 2 osoby. Dlatego będąc nad wodą pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa. 👇#woda #pogada #bezpieczeństwo #lato #wakacje pic.twitter.com/zxhbYcaYiA — RCB (@RCB_RP) 28 czerwca 2019



RCB przypomina, by nigdy wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, ani nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Nie można wypływać na materacu daleko od brzegu, ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratownika oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

dk/ PAP