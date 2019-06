Ponad 6 tys. zł za specjalne opatrunki. Ministerstwo sugeruje, by korzystać z tańszych zamienników

Zgłaszają się kolejni pacjenci chorzy na EB, których nie stać na drugą skórę. Od 1 lipca za opiekę nad chorymi dziećmi rodzice zapłacą łącznie około 8 tys. złotych. Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na czwartkowy materiał "Wydarzeń" sugeruje, by korzystać z tańszych zamienników. Problem w tym, że ich nie ma. Jest za to zaproszenie dla chorych do ministerstwa na rozmowy.