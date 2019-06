Poszukiwania Bursztynowej Komnaty. Dziś otwarcie włazu bunkra w Mamerkach

Leśnicy wycięli już drzewo rosnące na włazie do nieczynnego tunelu w kompleksie bunkrów w Mamerkach. Otwieranie włazu ma się rozpocząć za ok. godzinę.

Właz, który za godzinę będzie odkopywany i odsłaniany znajduje się w środku lasu, w pobliżu jednego z bunkrów. W czasie wojny znajdowało się w tym obiekcie kasyno wojskowe.

Kolejny etap poszukiwania Bursztynowej Komnaty

Leśnicy wycięli rosnącą od 50 lat na włazie samosiejkę, sam właz jest otoczony taśmą. Na razie nie widać betonowej klapy włazu, zasłania go warstwa mchu i ziemi. Po godzinie 10 ma się rozpocząć zabieranie ziemi i po niej podjęta będzie próba otwarcia włazu.

Otwieranie włazu, na którym przez kilkadziesiąt lat rosła samosiejka, dzierżawca bunkrów z czasów II wojny światowej w Mamerkach Bartłomiej Plebańczyk ogłasza jako kolejny etap poszukiwania Bursztynowej Komnaty.

- Około 200 metrów od włazu, który będziemy otwierać szukano Komnaty, bo tak wskazywał Erich Koch. W pobliżu wysadzano fundamenty bunkra, bo miała tam być Komnata - powiedział Plebańczyk. Takie tezy przekazują też wysyłane przez agencję PR komunikaty do mediów.

Sam Plebańczyk dopytywany przed kilkoma dniami, czy wierzy w to, że Bursztynową Komnatę ukryto w tunelu, prawdopodobnie wentylacyjnym lub technicznym, przyznał, że "to byłaby sensacja". W czwartek mówi już, że "sukcesem będzie samo otwarcie włazu".

Żeby zobaczyć, co jest w środku włazu ekipa Plebańczyka przygotowała kamerę szczelinową. Obraz z niej jest transmitowany na mały monitor umieszczony w przy włazie. - To po to, żeby dziennikarze dobrze widzieli co jest i nagrali wszystko - tłumaczył mężczyzna obsługujący monitor.

Na miejscu w Mamerkach są już ekipy telewizyjne z Polski, Rosji i USA. - Wierzysz, że coś znajdziemy, że jest tu Komnata? - spytał dziennikarza PAP reporter rosyjskiej telewizji. Dopytywany, czy on wierzy w jakiekolwiek znalezisko zaśmiał się i powiedział krótkie "niet".

Bunkry w Mamerkach

W Mamerkach w czasie II wojny światowej znajdowała się Kwatera Główna Niemieckich Wojsk Lądowych (OKH). Plebańczyk już trzykrotnie - zawsze na początku sezonu letniego - prowadził w tym miejscu poszukiwania Bursztynowej Komnaty "lub innych skarbów". Niczego jednak nie znaleziono.

Dawna kwatera główna dowództwa wojsk lądowych jest najlepiej zachowanym ośrodkiem dowodzenia z czasów III Rzeszy na Mazurach.

Niemcy w styczniu 1945 r. opuścili to miejsce bez walki i nie wysadzili bunkrów. Dlatego Mamerki stanowią unikatową atrakcję turystyczną. Nie były jednak dotychczas tak popularne, jak odległa o 18 km kwatera główna Adolfa Hitlera "Wilczy Szaniec" w Gierłoży.

Kompleks w Mamerkach zbudowano w latach 1940-44. W lesie nad Mamrami ukryto 30 masywnych schronów i ponad 200 innych obiektów. Były tam nie tylko baraki mieszkalne, wartownie i stanowiska obrony przeciwlotniczej, ale też kasyna i kuchnie, poczta, kino, szpital, sauna i stajnie. W kwaterze rezydowało 40 niemieckich generałów i 1,5 tys. żołnierzy.(

pgo/ PAP