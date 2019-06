Polska Fundacja Narodowa bez prezesa. Filip Rdesiński zrezygnował

Rdesiński przypomniał, że kiedy obejmował fotel prezesa Fundacji, "pozostawała ona w głębokim kryzysie".

"Intensywna praca, zaangażowanie wielu aktywnych ludzi i szereg ciekawych pomysłów, pozwoliło na przełamanie złego wizerunku PFN. Dziś Fundacja realizuje wiele ciekawych, mądrych i nieszablonowych projektów" - stwierdził.

"Fundacja powoli przełamuje negatywne stereotypy"

Wyliczył też inicjatywy, którymi zajmowała się Fundacja podczas jego prezesury.

"Niebawem odbędzie się polska premiera ”Poland The Royal Tour”, wielka kampania na 1 września, ostateczny szlif reklamówek z projektu 4x4, czy rozpoczęcie zdjęć do dużych, historycznych produkcji filmowych. PFN jest aktywna w kraju i za granicą. Powoli przełamuje negatywne stereotypy dotyczące Polski i promuje to co w naszym kraju najlepsze" - uznał.

Przed szefowaniem PFN, Filip Rdesiński dwukrotnie był prezesem publicznego Radia Poznań. Pracował także jako dziennikarz Telewizji Polskiej, tygodnika "Gazeta Polska" oraz portalu Niezależna.pl. Był specjalistą w Wojskowym Biurze Badań Historycznych.

Pełnił też funkcję członka Rady Programowej Radia Zachód i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Pracodawców Mediów Publicznych. Jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Polska Fundacja Narodowa istnieje od 2016 roku i została utworzona z inicjatywy prezesów 17 spółek Skarbu Państwa. Jej misją jest budowa pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą.

