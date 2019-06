Nożownik z Czechowic-Dziedzic będzie odpowiadał za usiłowania zabójstwa

Mężczyźnie, którego obezwładnił świadek ataku, pszczyńska prokuratura przedstawiła pierwotnie zarzut spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Sprawą zainteresował się Ziobro

Jak poinformowała rzeczniczka PK Ewa Bialik, sprawą zainteresował się prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który "polecił szczegółowo zbadać sprawę ataku nożem z 11 czerwca 2019 roku w Czechowicach-Dziedzicach".

"Jego zastępca prokurator Krzysztof Sierak polecił przedstawienie podejrzanemu zarzutu z art. 13 § 1 w zw. z art. 148 k.k., czyli usiłowanie zabójstwa. Czyn taki jest zagrożony maksymalną karą dożywotniego pozbawienia wolności" - podała prok. Bialik.

Jak dodała, na postawie zapisów monitoringu oraz zeznań mężczyzny, który obezwładnił napastnika, Prokuratura Rejonowa w Pszczynie ustaliła, że atakujący mężczyzna posługiwał się nożem o 20 centymetrowym ostrzu, którym zadawał swojej ofierze liczne rany cięte na głowie, szyi i karku. "Z faktów, które zaistniały w tym wydarzeniu bezsprzecznie wynika, że Paweł K. działał z zamiarem pozbawienia życia uczestnika bójki" - podała Bialik.

Obezwładnił napastnika i wytrącił mu z ręki nóż

Jak wcześniej relacjonowała policja, do ataku doszło 11 czerwca wieczorem na ul. Niepodległości w Czechowicach-Dziedzicach. Przechodzili tamtędy dwaj znajomi, pomiędzy którymi doszło do sprzeczki. 34-latek wyciągnął nóż i zaatakował o 3 lata starszego mężczyznę.

Na szczęście dla napadniętego mężczyzny przejeżdżał tamtędy 47-letni mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, który widząc całą sytuację natychmiast zatrzymał pojazd i podbiegł do napastnika. Obezwładnił go i wytrącił mu z ręki nóż. Na miejsce został wezwany patrol policji, który zatrzymał 34-latka. Miał on w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych okazało się, że za wcześniejsze przestępstwa jest poszukiwany przez niemiecką policję. 47-latkowi osobiście podziękował szef bielskiej policji.

Prokurator rejonowy w Pszczynie Leonard Synowiec powiedział w czwartek PAP, że na 34-latatku ciąży na razie zarzut spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu w połączeniu z narażeniem na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Jak zaznaczył, zmiana zarzutu nie jest wykluczona.

