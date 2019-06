Czy winnym śmierci małej Blanki jest także system? "Polityka na Ostro" o 20:00 [TRANSMISJA]

O zabójstwo i znęcanie się nad 9-miesięczną Blanką z Olecka podejrzani są jej rodzice, jednak winny może być także system. Sąd zgodził się, by dziecko wróciło do matki, mającej nadużywać narkotyków i alkoholu. Bliscy dziewczynki ostrzegali, że może stać się jej krzywda. W "Polityce na Ostro" do sprawy odniesie się rzecznik resortu sprawiedliwości Jan Kanthak. Transmisja na polsatnews.pl od 20:00.