Dwa porody w karetce w pięć dni. "Zwykle notujemy ich kilka w ciągu roku"

Pracownicy Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego odebrali porody w karetce 21 i 25 czerwca. Kilka tygodni wcześniej, 27 kwietnia, odebrali z kolei poród w domu. To taka"niespotykana seria" uznali ratownicy. "Porody w karetkach naprawdę nie zdarzają się często. Zwykle notujemy ich kilka w ciągu roku" - podało pogotowie.

Ratownicy krakowskiego pogotowia ratunkowego nie zdążyli dojechać na czas do szpitala z ciężarnymi, u których akcja porodowa już się rozpoczęła. Do narodzin doszło w ambulansach. Dzieci, urodzone w trasie, są zdrowe.

Dwa razy w pięć dni

Do pierwszego porodu doszło 21 czerwca. Młody krakowianin tak "spieszył się" z przyjściem na świat, że poród musiał odebrać zespół ratowników Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w drodze do szpitala. Matka i jej syn po porodzie zostali odwiezieni do szpitala.

Do podobnej sytuacji doszło zaledwie cztery dni później. Tym razem ratownicy asystowali w przyjściu na świat młodej krakowianki. I tym razem również matka z dzieckiem zostały przetransportowane szczęśliwie do szpitala.

Z reguły kilka w ciągu roku

Wcześniej, 27 kwietnia, ratownicy byli przy matce podczas porodu Miłosza Pawła w jednym z krakowskich mieszkań. Dzięki ich pomocy dziecko urodziło się zdrowe, dostało 10 na 10 możliwych punktów w skali Apgar.

Ratownicy otrzymali potem od rodziców kartkę ze zdjęciem młodego krakowianina i podziękowaniami. "Serdeczne podziękowania za pomoc w przyjściu na świat dla moich superbohaterów Pawła i Roberta" - napisali rodzice.

Karetki Państwowego Ratownictwa Medycznego są wyposażone w pakiety porodowe, które zawierają sprzęt i środki higieniczne niezbędne do przeprowadzenia narodzin i opieki nad noworodkiem.

Poród odbierany przez ratowników w domu lub karetce to jednak w Krakowie rzadkość, poinformowało KPR. Takie sytuacje zdarzają się z reguły najwyżej kilka razy w ciągu roku.

