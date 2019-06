Przesłuchanie Rosjanina, który zabrał córki z muzułmańskiej rodziny zastępczej

- W dniu dzisiejszym pan Denis Lisow na wezwanie Prokuratury Okręgowej w Warszawie stawił się na przesłuchanie. Mamy nadzieję, że w stosunku do pana Lisowa nie zostaną zastosowane żadne środki zapobiegawcze, także o charakterze wolnościowym, nie mówiąc o tymczasowym aresztowaniu - powiedział jego pełnomocnik Bartosz Lewandowski. Dodał, że prokurator jest zobligowany do przekazania wniosku o ściganie Lisowa do Sądu Okręgowego w Warszawie i to sąd będzie decydował, czy można wydać Lisowa Szwecji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

- W takiej sytuacji dzieci pana Lisowa trafią do rodziny zastępczej na terytorium Polski. My jesteśmy o tyle przygotowani, że posiadamy opinie psychologa, który od wielu dni obserwował rodzinę Lisowów. To jest bardzo dobra opinia, z której wynika, że pan Lisow jest absolutnie kompetentny wychowawczo i opiekuńczo, by zajmować się dziećmi - mówił mecenas Lewandowski.

Z kolei drugi z pełnomocników Rosjanina, mecenas Babken Khanzadyan podkreślił, że "wierzą w organy polskie i to, że rodzina państwa Lisow zostanie nienaruszona".

- Prokuratorzy będą musieli zdecydować, czy oddają Denisa Lisowa szwedzkiemu wymiarowi sprawiedliwości, czy też mówią "nie" i wtedy sprawa trafia do polskiego sądu, który podejmie ostateczną decyzję. Na takie rozwiązanie liczą pełnomocnicy Denisa Lisowa - relacjonuje reporterka Polsat News Anna Łubian-Halicka.

Szwecja wydała Europejski Nakaz Aresztowania wobec Denisa Lisova, który uciekł z trzema córkami do Polski i ubiega się o azyl. Dziewczynki zostały zabrane z muzułmańskiej rodziny zastępczej. Liczymy na to, że polskie organy staną po stronie rodziny i odmówią wydania Rosjanina. — Bartosz Lewandowski (@BartoszLewand20) 21 czerwca 2019



RPD składa wniosek o azyl

W kwietniu Denis Lisow i jego trzy córki: 12-letnia Sofia, 6-letnia Serafina i 4-letnia Alisa zostali zatrzymani przez polską Straż Graniczną na lotnisku w Warszawie. Do Polski ze Szwecji przypłynęli promem. Chcieli się dostać do Rosji. Straż Graniczna przekazała ich policjantom z komisariatu na Okęciu. Rodzina spędziła tam noc na rozkładanych łóżkach.

Ojciec tłumaczył polskim służbom, że wywiózł córki ze Szwecji, bo tamtejsza opieka socjalna we wrześniu 2017 roku odebrała mu córki i umieściła je w muzułmańskiej, imigranckiej rodzinie zastępczej, po tym jak jego żona w 2014 roku zachorowała na schizofrenię. Denisowi Lisowowi, nie odebrano praw rodzicielskich, ale przyznano jedynie cotygodniowe 6-godzinne widzenia z dziećmi. Mężczyzna nie mógł się z tym pogodzić, więc zdecydował się porwać dzieci.