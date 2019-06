Nie pomaga chemia ani nowoczesna technologia. Komary coraz bardziej uciążliwe

Doskwier pastwiskowy - tak nazywa się - zresztą adekwatnie do tego, co ostatnio wyprawia - najpopularniejszy w Polsce komar. Stał się zmorą niemal całego kraju. Nie pomagają ani chemia, ani nowoczesna technologia. A może być gorzej, bo do Europy dotarł już groźny komar tygrysi. Ostatnia nadzieja w naturze, a przede wszystkim w nietoperzach i jerzykach.