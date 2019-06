Dramat matki z 7-letnią córką. Mają 15 m2 do życia

Samotna matka i jej 7-letnia córka żyją na zaledwie 15 metrach kwadratowych w mieszkaniu po dawnej pralni w Bełchatowie. Nie dość, że lokal jest mały, to jeszcze jest w nim wyjątkowo gorąco. Pani Paulina dorabia w wielu miejscach, ale nie stać jej, by zapewnić córce normalne warunki do rozwoju. Materiał "Interwencji".