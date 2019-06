W zalewie Dzika Ochla znaleziono zwłoki mężczyzny. Tylko w czerwcu utopiło się 71 osób

Informację o zwłokach pływających w wodzie popularnego wśród mieszkańców tego miasta kąpieliska i miejsca wypoczynku służby otrzymały od plażowicza pływającego po zalewie na rowerze wodnym. Niewykluczone, że mężczyzna utopił się podczas pływania, gdyż był jedynie w kąpielówkach.

- Trwa ustalanie tożsamości zmarłego i czasu, kiedy mogło dojść do tragedii. Więcej będziemy wiedzieli po sekcji zwłok. Mężczyzna z wyglądu miał około 30 lat. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura - powiedziała Stanisławska.

O tragicznym odkryciu w zalewie Dzika Ochla pierwsza poinformowała na swoim portalu "Gazeta Lubuska".

Tragiczny piątek

"Nie wchodź do wody, gdy wisi czerwona flaga, kąp się tylko w miejscach strzeżonych, bądź w pobliżu, gdy twoje dziecko zażywa kąpieli i nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu" - to tylko część zasad, o których przypominają służby strzegące bezpieczeństwa nad wodą.

Tylko w piątek w Polsce utonęło sześć osób, od początku kwietnia zaś 125 osób. "Apelujemy o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą, nigdy nie wchodzimy do wody po alkoholu i kąpiemy się tylko w miejscach do tego wyznaczonych" - podkreśliło w sobotę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

RCB umieściło też w swoim wpisie grafikę, która przypomina podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą:

Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu i środkach odurzających

Nie skacz do wody w nieznanych miejscach

Pływaj w miejscach tylko do tego wyznaczonych

Stosuj się do poleceń ratownika

Kolejne zasady przebywania nad wodą to:

Nie wbiegaj do wody rozgrzanym

Nie wypływaj materacem daleko od brzegu

Nie pływaj bezpośrednio po posiłku

Załóż kapok na łódce, kajaku i rowerze wodnym.

las/ PAP