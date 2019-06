Meteorolodzy alarmują: nadciągają gwałtowne nawałnice z gradem, od poniedziałku upał

Jak czytamy na stronie internetowej IMGW, w województwie lubelskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Na Podkarpaciu prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie 40 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad.

W Małopolsce i w województwie śląskim prognozy przewidują wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

"Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów"

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne" - czytamy w ostrzeżeniu IMGW.

Instytut przestrzega, że należy się spodziewać utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania.

Nadchodzą ekstremalne upały

Od poniedziałku należy oczekiwać wzrostu temperatury. Żar będzie lał się z nieba aż do pierwszych dni lipca. Niewykluczone, że padną historyczne rekordy temperatury.

Poniżej szczegółowa prognoza pogody na najbliższą noc i kolejne dni:

hlk/ PAP