Leki z aptek nie dla domów dziecka, DPS-ów i fundacji. Bodnar zaapelował o pilną zmianę prawa

Jak wskazał Bodnar, wskazane przez niego instytucje - domy dziecka, domy pomocy społecznej i fundacje - mogą kupować tylko leki dopuszczone do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych (np. supermarketach) oraz w sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego.

Pięć lat za sprzedaż leku domowi dziecka

"Są traktowane jako podmiot nieuprawniony. Natomiast w obrocie pozaaptecznym posiadają ograniczony dostęp do produktów leczniczych. Oznacza to, że mają one obecnie ogromne trudności z zakupem leków dla swoich podopiecznych" - stwierdził rzecznik.

Wątpliwości Bodnara wzbudził też zapis o groźbie od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia dla tego, kto sprzeda leki "z naruszeniem ustawy".

"Może zatem dojść do sytuacji, w której farmaceuta może podlegać odpowiedzialności karnej za sprzedaż leku podmiotom nieuprawnionym np. DPS-om czy fundacjom, który jest niezbędny do leczenia podopiecznego pacjenta" - wskazał.

Bodnar prosi o pilną zmianę prawa

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował, że "wystąpił do ministra (zdrowia - red.) Łukasza Szumowskiego o pilne podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu nowelizacji prawa farmaceutycznego we wskazanym zakresie".

Resort zdrowia odpowiedział już, że aptekarze mylnie interpretują zmienione przepisy, a domy dziecka, domy opieki społecznej i fundacje, które zajmują się chorymi podopiecznymi, dostana lekarstwa. Mimo to ministerstwo zapewniło, że poprawi przepisy - podał "Dziennik Gazeta Prawna".

Znowelizowane Prawo farmaceutyczne obowiązuje od 6 czerwca. Rząd przyjął je w lutym. Zmiany miały uderzyć przede wszystkim w tzw. mafię lekową.

wka/hlk/ polsatnews.pl