Śmiertelny wypadek na torach na Mazowszu. Pociąg potrącił mężczyznę

W piątek około godziny 6 rano policja otrzymała zgłoszenie o wypadku kolejowym na trasie Łuków - Warszawa. Mężczyzna został śmiertelnie potrącony. Do zdarzenia doszło na wysokości Aleksandrowa, 500 metrów za stacją kolejową.



W wyniku zdarzenia oba tory kolejowe zostały zablokowane. Jak informują Koleje Mazowieckie "Na odcinku Warszawa Zachodnia - Sulejówek Miłosna przejazd odbywa się pociągiem, na odcinku Mińsk Mazowiecki - Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki została uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa, na odcinku Mińsk Mazowiecki - Siedlce/ Łuków przejazd odbywa się pociągiem".



- Przyczyny zdarzenia nie są do końca znane. Wiadomo, że na miejscu zdarzenia nie ma przejścia kolejowego - powiedział asp. z Marcin Zagórski z KPP Mińsk Mazowiecki. Dodał, że czynności policyjne potrwają do 1,5 godziny.



W związku z wypadkiem do odwołania na odcinku Sulejówek Miłosna - Warszawa Zachodnia - Sulejówek Miłosna wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM-SKM. Również do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie wszystkich ważnych biletów spółki KM w pociągach PKP IC oraz wszystkich ważnych biletów spółki PKP IC w pociągach KM na odcinku Warszawa Zachodnia - Łuków - Warszawa Zachodnia.

WIDEO - Nagranie aresztowania podejrzanego o morderstwo 10-latki. Zobacz materiał wideo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP