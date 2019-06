"Na dziś nie ma tematu repolonizacji mediów". Dworczyk o słowach Gowina

- Dzisiaj nie ma w ogóle mowy na ten temat, nie ma takich planów, nie ma żadnego projektu ustawy - zapewnił w piątek szef KPRM Michał Dworczyk odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi wicepremiera Jarosława Gowina na temat repolonizacji mediów w Polsce.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zapowiedział w środę w Kartuzach (Pomorskie), że w przypadku zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy w jesiennych wyborach parlamentarnych jednym z zadań rządu będzie repolonizacja mediów.



Dworczyk pytany w piątek w Radiu Zet o tę wypowiedź powiedział, że nie wie, czy będzie jakakolwiek repolonizacja mediów.



Szef KPRM wskazał, że Gowin mówił, iż nadmierne skupienie w rękach jednej firmy, czy to polskiej czy zagranicznej, części rynku medialnego, nie jest dobre i że w związku z tym warto rozważać rozwiązania, które to uregulują.

"Nie ma takich planów, nie ma żadnego projektu ustawy"

- Gowin dodał przy tym, że takie rozwiązania funkcjonują czy to we Francji czy w Niemcach. Te rozwiązania polegają na tym, że jeden podmiot nie może skupiać zbyt wielu procent danego segmentu rynku medialnego - powiedział Dworczyk.

Dopytywany czy na pierwszym miejscu "do odbicia" jest Onet, gdyż należy do niemieckiego wydawcy, Dworczyk odparł, że nie będzie spekulował "na temat niewypowiedzianych słów, czy nienapisanych ustaw". - Dzisiaj nie ma w ogóle mowy na ten temat - podkreślił szef KPRM.



Zwrócił jednocześnie uwagę, że Gowin jest szefem niezależnej partii - Porozumienia. - Może wypowiadać swoje zdanie, tak jak w każdym demokratycznym kraju każdy polityk, każdy obywatel - powiedział Dworczyk.



- Nie ma takich planów, nie ma żadnego projektu ustawy, a co do tego, że warto rozmawiać o regulacji rynku medialnego, to oczywiste. Warto czerpać z dobrych wzorców - mówił szef KPRM podając jako przykład Francję i Niemcy.

dk/ PAP