Początek wakacji na drogach. Zapełnia się policyjna mapa śmiertelnych wypadków

Interaktywną mapę z wypadkami śmiertelnymi na drogach policja zaprezentowała we wtorek na konferencji prasowej. Narzędzie ma służyć do pokazania miejsc, w których doszło do wypadków śmiertelnych w czasie wakacji i uświadomić kierowcom, że do wypadków dochodzi wszędzie, również w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

Migające na czerwono punkty naniesiono na obszar Mazowsza, Podlasia, Małopolski, Lubelskiego, Wielkopolski, Łódzkiego, a także Kujawsko-Pomorskiego, gdzie w środę doszło do dwóch wypadków śmiertelnych. Punkty te w piątek zmienią barwę z czerwonej na czarną i pozostaną na mapie do końca wakacji.

Mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym opublikowana jest na stronie internetowej policja.pl. Funkcjonariusze zaznaczają, że gdyby taka mapa została stworzona przed ubiegłorocznymi wakacjami, pojawiłyby się na niej 592 punkty.

MAPA WYPADKÓW DROGOWYCH ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM – WAKACJE 2019😥

👉🏻 https://t.co/wfOrCFS7Lc pic.twitter.com/y9ttI1I2gp — Polska Policja 🇵🇱💯 (@PolskaPolicja) 20 czerwca 2019

"Im lepiej w pogodzie, tym gorzej na drodze"

W wakacje nad bezpieczeństwem na drogach czuwa ponad 4 tysiące policjantów, a w weekendy i na czas wymiany turnusów patrole wzmacniane będą przez kolejny tysiąc funkcjonariuszy. Policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także o dostosowanie prędkości zarówno do warunków atmosferycznych, jak i swoich umiejętności. Zwalniać należy szczególnie przed przejściami dla pieszych, przed przystankami i skrzyżowaniami. Ważne są też przerwy w czasie wielogodzinnych podróży.

Komenda Główna Policji obaliła też na swojej stronie internetowej pierwszy z mitów, które funkcjonują wśród kierowców. Kolejne ma publikować w każdy czwartek wakacji. Pierwszym z mitów dotyczy dobrej pogody, która miałaby rzekomo zwiększać bezpieczeństwo na drodze.

Policjanci podkreślają, że wśród wszystkich wypadków drogowych, do których doszło w wakacje 2018 roku, ponad 76 proc. miało miejsce podczas dobrych warunków atmosferycznych. Do 85 proc. zdarzeń doszło w ciągu dnia, a do 84 proc. - na suchej nawierzchni.

"Im lepiej w pogodzie, tym gorzej na drodze" - przestrzegają funkcjonariusze. "Dobra pogoda i nawierzchnia błędnie sugeruje kierowcom możliwość jazdy z wyższą prędkością, podczas której niestety mamy mniej czasu na obserwację drogi (włącznie z jej poboczami i chodnikami) i tym samym na reakcję obronną" - wyjaśniają.

Na swojej stronie Komenda Główna Policji przygotowała też wykaz miejsc kontroli autokarów, które przewożą dzieci na wakacje. Policjanci będą sprawdzać trzeźwość kierowców, dokumenty i stan technicznych pojazdów. Konieczność kontroli autobusów każdy może zgłosić w jednostce policji lub telefonicznie. Najlepiej informować o wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem.

prz/ PAP