"Nie tego oczekujemy od RPO". Rozenek o interwencji Bodnara ws. zatrzymania Jakuba A.

- Wielokrotnie widziałem w telewizji podobne zatrzymania groźnych przestępców i być może za każdym razem były jakieś obiekcje prawne. Nie słyszałem wtedy głosu Rzecznika Praw Obywatelskich. Nagle się teraz wypowiada, w momencie, kiedy mamy do czynienia z przestępcą, który prawdopodobnie popełnił najohydniejszą zbrodnię, jaką można sobie wyobrazić - mówił w Polsat News Andrzej Rozenek (SLD).

Sposób traktowania zatrzymanego przez organy ścigania stanowi poniżające traktowanie, które jest bezwzględnie zabronione zarówno przez konstytucję, jak i umowy międzynarodowe - oświadczył Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur działający przy Biurze RPO. Podejrzanego o zabójstwo 10-latki z Mrowin wyprowadzono boso, w samej bieliźnie, ze skutymi rękami i nogami.

- Ten człowiek został opatrzony klauzulą "niebezpieczny". Nie pojechała go aresztować zwykła policja, tylko pojechała specjalna służba antyterrorystyczna i działali według procedur, taka jest procedura - skomentował pismo KMPT Marek Jakubiak (Konfederacja Jakubiak-Liroy).

"Hierarchia została potężnie zaburzona tutaj"

Rozenek w "Polityce Na Ostro" podkreślił, że "nie tego oczekujemy od RPO". - Naprawdę jest tyle nieszczęść w Polsce, tyle grup poszkodowanych, tylu obywateli, którzy zmagają się z państwem, z niesprawiedliwościami. Ten głos RPO w tej sprawie, tak mocno słyszalny, a niesłyszalny w tamtych innych sprawach... No, dla mnie hierarchia została potężnie zaburzona tutaj - powiedział polityk SLD.

Jan Strzeżek (Porozumienie) zaznaczył, że "oświadczenie RPO trzeba podzielić na dwie części". - Ma rację, że (Jakub A. – red.) nie dostał obrońcy, to jest haniebne. Po drugie: to, że został upubliczniony jego wizerunek - ta osoba jest podejrzana, nie została oskarżona, nie została skazana. Tutaj pan rzecznik ma rację, ale ta dalsza część, jak został potraktowany przez policję, to musi pan rzecznik odpowiedzieć sobie na pytanie: czy stoi po stronie ofiary czy po stronie sprawcy - mówił warszawski radny w programie Agnieszki Gozdyry.

- Chciałbym, aby RPO zajął się również dbaniem o interesy przedsiębiorców, którzy tracą wszystko, tylko dlatego, że urzędnicy tego sobie życzą, że są nieudolni. To jest sprawa dużo bardziej poważna - zauważył z kolei Piotr Apel (Kukiz’15).

luq/ Polsat News, polsatnews.pl