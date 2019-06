Zamaskowani mężczyźni i strzały w szkole. Okazało się, że to ćwiczenia, o których nikt nie wiedział

Do sali, w której siedziało ok. 30 nauczycieli wpadli zamaskowani mężczyźni z karabinami maszynowymi. Strzelali w sufit. Wydawali komendy. Przerażeni nauczyciele padli na podłogę. Kilka nauczycielek płakało, jedna zasłabła - relacjonuje "Życie Pabianic". Przyjechała policja. Okazało się, że to szkolenie antyterrorystyczne zorganizowane przez dyrektorkę szkoły, która nikogo o nim nie poinformowała.