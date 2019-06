Szary sweter trenera Josepa Guardioli osiągnął na aukcji ponad 6 tys. funtów

Rozpinany sweter typu kardigan był nieodzownym elementem stroju 48-letniego Guardioli podczas wielu meczów tego sezonu. Teraz z pamiątki związanej z trenerem będzie się cieszył jeden z fanów z USA.

Manchester pod wodzą trenera z Hiszpanii sięgnął w tym sezonie po hat-trick na Wyspach Brytyjskich - zdobył mistrzostwo, Puchar Anglii i Puchar Ligi.

...@PepTeam's famous cardigan is going to its new home in 🇺🇸!



The charity auction for it raised more than $7500 for @citctweets and food programs for families 💙



More here -- may the 🧥 bring luck to its new owner! https://t.co/U2H04P3FPA pic.twitter.com/w7ZyYxKWBW