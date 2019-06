Oszust udawał znanego piłkarza, by okradać sklepy

Oszust podający się za byłego piłkarza Andreę Pirlo i nieco do niego podobny oszukał właścicieli butików we Włoszech, okradając ich z luksusowych towarów. Obiecywał, że za zakupy zapłaci później i znikał bez śladu. Okradzeni zgłaszali się do byłego zawodnika Juventusu.