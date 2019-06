Rekordowy zasiłek macierzyński - 80 tys. zł miesięcznie

ZUS kilku osobom w kraju wypłaca co miesiąc ponad 20 tysięcy złotych zasiłku macierzyńskiego. Rekordzistką jest mieszkanka Warszawy, która otrzymuje blisko 80 tys. zł. Nie jest to jednak efekt nadużyć, tylko wysokich zarobków - wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, cytowany przez prawo.pl.

Najwyższe zasiłki macierzyńskie w Polsce (powyżej 20 tys. zł) wypłacane są w Warszawie - 78 577,50 zł, Rybniku - 39 020,10 zł, Poznaniu - 32 712 zł, Chorzowie - 22 990,91 zł oraz Wrocławiu - 21 108,21 zł.

W przeszłości niektóre osoby próbowały wyłudzić wysokie zasiłki macierzyńskie. Chodzi o sytuacje, kiedy kobiety po zajściu w ciążę zakładały fikcyjną firmę, opłacając przy tym wysokie składki. Po przejściu na zwolnienie otrzymywały bardzo wysoki zasiłek, ponieważ obliczany jest on od podstawy wymiary składki. - Był taki moment, że wysokość świadczeń macierzyńskich eksplodowała w górę. Było to związane z zawyżaniem składek, właśnie głównie przez przedsiębiorców. Sytuacja się ustabilizowała w 2016 r., kiedy uszczelniono system - mówi główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dr Paweł Wojciechowski.

Rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz zwraca uwagę, że nieprawidłowości przeniosły się w sferę pracy na etacie. - Niekiedy próbuje się zyskać bardzo wysoką podstawę przy fikcyjnym zatrudnieniu. Np. osoba z bardzo wysokim wynagrodzeniem, po dwóch miesiącach "pracy", idzie na świadczenie chorobowe. Niejednokrotnie kiedy to weryfikujemy, to okazuje się, że taka osoba nie była nawet jednego dnia w pracy, współpracownicy nie rozpoznają takiej osoby - mówi.

Zasiłek zarówno dla kobiet jak i mężczyzn

Za okres urlopu macierzyńskiego 20 tyg. (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Za pozostałe 26 tyg. urlopu rodzicielskiego - 60 proc. podstawy wymiaru. Jeśli mama już na samym początku zdecyduje, że chce mieć jednakową kwotę macierzyńskiego przez cały rok, to wówczas wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 80 proc.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a gdy prowadzimy działalność, wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od wysokości składek opłacanych w trakcie prowadzenia działalności.

Urlop i zasiłek macierzyński należy się mamie, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak również tej, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub dobrowolnie.

Zasiłki macierzyńskie mogą pobierać także ojcowie. Jeśli mama lub tata chce być z dzieckiem do ukończenia przez nie pierwszego roku życia, może skorzystać z prawa do 32-tygodniowego urlopu rodzicielskiego. Można go też podzielić na trzy części i korzystać z niego na przemian, jednak żadna z części urlopu nie może być krótsza niż osiem tygodni. Wykorzystując wszystkie możliwe warianty można zostać z dzieckiem 52 tygodnie od daty jego narodzin.

