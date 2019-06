Aresztowano kuriera, który przewoził ponad 50 kg haszyszu

Kuriera, który w specjalnie przygotowanych skrytkach samochodu przewoził ponad 50 kg haszyszu wartości przeszło 2 mln zł zatrzymali funkcjonariusze Straży Granicznej. Obywatel Rosji Anton B. został aresztowany. To drugi zatrzymany kurier grupy przestępczej, zajmującej się przemytem narkotyków na wielką skalę - poinformował we wtorek w komunikacie dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Śledztwo w sprawie tej międzynarodowej grupy przemytników narkotyków prowadzi Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Obywatel Rosji Anton B. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej 7 czerwca tego roku w okolicy miejscowości Kossaki Borowe (Podlaskie). Podczas przeszukania samochodu, którym podróżował, w specjalnie skonstruowanych skrytkach, znaleziono 50 pakunków o łącznej wadze ponad 50 kilogramów.

Po zbadaniu testerem narkotykowym okazało się, że w paczkach był haszysz. Szacunkowa wartość narkotyków to ponad 2 miliony złotych. W toku postępowania prokurator ustalił, że mężczyzna należał do grupy przewożącej wielkie ilości narkotyków z krajów zachodniej części Unii Europejskiej przez Polskę do Rosji.

Prokurator lubelskiego wydziału Prokuratury Krajowej przedstawił zatrzymanemu zarzut usiłowania wywozu poza obszar celny Unii Europejskiej znacznej ilości haszyszu. Za to przestępstwo podejrzanemu grozi do 15 lat więzienia.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie zadecydował o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Jest to już drugi kurier zatrzymany i tymczasowo aresztowany w toku śledztwa dotyczącego tej grupy przestępczej. 10 marca tego roku sąd tymczasowo aresztował obywatela Rosji Andreia P., który przewoził ponad 84 kg narkotyków. Andrei P. zatrzymany został na przejściu granicznym w Terespolu.

jm/ PAP