15 lat więzienia za ładunek wybuchowy we wrocławskim autobusie. Ziobro chce kasacji od wyroku

Prokurator Generalny skierował do Sądy Najwyższego kasację od wyroku ws. podłożenia ładunku wybuchowego w autobusie. Zdaniem prokuratury wyrok 15 lat więzienia dla Pawła W. została wydany przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z naruszeniem prawa, a orzeczona kara jest "rażąco niewspółmierna" do popełnionego czynu.