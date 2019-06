Wypadek polskiego autobusu na Węgrzech. Są ranni

Siedem osób zostało rannych, gdy wiozący uczniów autobus na polskich tablicach rejestracyjnych wjechał w poniedziałek do rowu na autostradzie M3 na Węgrzech - poinformowała agencja MTI.

Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Kal na północnym wschodzie Węgier na pasie prowadzącym do Budapesztu. W autobusie, który z nieznanych przyczyn zjechał z jezdni, znajdowały się 32 osoby.

Do szpitala w Egerze przewieziono pięć 17-18-letnich dziewcząt, kobietę ok. 40-tki oraz mężczyznę w wieku ok. 60 lat.

dk/ PAP