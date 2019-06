Kolekcjoner sztuki kupi znany dom aukcyjny. Zapłaci blisko 4 mld dolarów

W oświadczeniu dom Sotheby's podkreślił, że po 31 latach obecności na nowojorskiej giełdzie ponownie będzie w prywatnych rękach, by - jak napisał szef zarządu Domenico de Sole - w ten sposób "dalej podążać drogą wzrostu i sukcesu".

Drahi, który mówi, że od zawsze "pasjonuje się tą dziedziną", zaoferował 57 dolarów za akcję Sotheby's - cenę o 61 proc. wyższą niż ta na piątkowym zamknięciu giełdy. Po zrealizowaniu transakcji, prawdopodobnie pod koniec bieżącego roku, Sotheby's zostanie z giełdy wycofany.

