Horała: raport końcowy komisji ds. VAT do końca wakacji

- Jak na byłego premiera i osobę powszechnie uważaną za niezwykle sprawną w tego rodzaju potyczkach, to pan przewodniczący Tusk wypadł zaskakująco słabo - ocenił Marcin Horała.

Z tą oceną nie zgodził się Zbigniew Konwiński (PO), członek komisji śledczej. - To była okazja, by przypomnieć szereg działań, które podejmował rząd PO-PSL, jeśli chodzi o uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce. Hipokryzja obecnie rządzących polega na tym, że wtedy, gdy my te rozwiązania wprowadzaliśmy, to nas nie popierali - stwierdził.

"Uderz w stół, a nożyce się odezwą"

Horała podczas zeznań odliczał momenty, w których - jego zdaniem - Tusk odbiegał od tematu. - Odliczyłem do 28 razy. To jest taka metoda świadków, by atakować premiera Morawieckiego czy prezesa Kaczyńskiego. Jeżeli jako komisja wdamy się w tę polemikę, tracimy czas i nie zadamy pytań, które chcemy zadać - powiedział.

Przypomniał, że przepisy, które miały uszczelnić podatek VAT przy handlu złomem były gotowe już latem w 2009 r., a weszły w życie w 2011 r. - Na to premier Tusk odpowiadał: "a ukryta teza pana pytania jest taka, że ktoś to celowo opóźniał". Uderz w stół, a nożyce się odezwą - uznał.

- W 2011 r., gdy te rozwiązania były wprowadzane, PiS ich nie poparł - skontrował Konwiński.

- Nieważne, jak głosował PiS, bo i tak byście to przeprowadzili - odpowiedział Horała.

"Nie da się uszczelniać systemu w nieskończoność"

Konwiński podkreślił, że "pewne procesy gospodarcze następują po sobie (...) i jeżeli coś mieliśmy w 2009 lub 2010 r. to był to też efekt działań w 2006 i 2005 r.

- Analogiczną sytuację mamy obecnie: rośnie PKB o blisko 5 proc., o ponad 4 proc. rośnie konsumpcja, a za pierwsze 4 miesiące mamy mniejsze wpływy z VAT-u. To są dane Ministerstwa Finansów - wskazał.

Horała odparł, że "nie można rozpatrywać roku podatkowego podczas jego trwania". - Nie da się uszczelniać systemu podatkowego w nieskończoność. Dalsze uszczelnianie będzie coraz wolniej postępowało. Można ukrócić tylko te oszustwa, które były - stwierdził.

Dodał, że przed komisją ds. VAT będzie zeznawać jeszcze m.in. Jacek Cichocki, były szef Kancelarii Premiera i minister spraw wewnętrznych. - Do końca sierpnia przedstawimy publicznie raport - zapowiedział.

