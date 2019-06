"Dostrzegamy potrzebę zmian". Kolejna tura rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym

W Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego rozpoczęła się czwarta tura rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym. W sesji plenarnej obrad bierze udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Minister Piontkowski zwrócił uwagę, że podczas poprzednich obrad szczególnie zwracano uwagę na jakość nauczania w szkołach. - Poprawa jakości nauczania nie jest jednak taką prostą sprawą, którą da się wykonać w ciągu kilku tygodni, czy kilku miesięcy - zaznaczył szef MEN.

Dwie perspektywy czasowe

Jak dodał, przy wprowadzaniu zmian należy założyć przynajmniej dwie perspektywy czasowe. - Perspektywa krótka, do końca kadencji, gdzie część z państwa wniosków będziemy próbowali zrealizować. Pan premier wspomniał chociażby o realizacji postulatów środowiska rodziców, bo tam wydaje nam się, że dosyć proste zmiany prawa powinny przynajmniej niektóre postulaty zrealizować - mówił Piontkowski.

Zaznaczył jednocześnie, że cześć zmian wymaga działań długofalowych. Wskazał przy tym m.in. na zmianę sposobu kształcenia nauczycieli. - My taką potrzebę zmian dostrzegamy i nawet zaczęliśmy stopniowo to wprowadzać. We współpracy z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego dokonujemy przecież zmiany sposobu kształcenia nauczycieli, przynajmniej nauczania początkowego, oraz nauczania specjalnego. Tam wprowadzamy jednolite 5-letnie studia magisterskie z większym naciskiem na praktykę - wskazał minister.

Jak dodał, podobny kierunek zmian powinien dotyczyć także nauczania przedmiotowego, czyli tych nauczycieli pracujących na wyższych poziomach nauczania.

"Szkoła nie lubi ciągłych zmian"

Minister zwrócił uwagę, że z jakością nauczania wiąże się także sposób motywowania nauczycieli. - W każdej dziedzinie życia, także i w tej, bez dobrego systemu motywowania i także jakiejś ewaluacji tego, co się dokonuje na lekcjach, trudno rozmawiać o tym, czy te efekty są dobre - powiedział szef MEN.

- Na tych dwóch elementach dotyczących kształcenia, doskonalenia nauczycieli, w tym także i awansu zawodowego, chcemy dzisiaj się skupić. To były tematy, które nam wydaje się, że powinny być przede wszystkim obszarem dalszej dyskusji i zmian - podkreślił Piontkowski.

Zaznaczył, do zmian w oświacie należy podejść rozważnie, dlatego część z nich zostanie przedstawiona w następnej kadencji Sejmu. - Szkoła nie jest instytucją, która wymaga i lubi ciągłe zmiany. Ta zmiana strukturalna, rewolucja już się dokonała i dokonuje - powiedział minister.

"Samorządy próbują poszerzać swoje kompetencje"

Jak dodał, wydłużenie pracy nauczycieli z tym samym uczniem w szkole podstawowej i w szkole średniej powinno przynieść lepsze efekty dydaktyczne i wychowawcze. - O tym przekonamy się dopiero za kilka lat, kiedy pierwsze roczniki opuszczą szkołę średnią - powiedział.

Piontkowski wskazywał także na potrzebę dyskusji na temat kompetencji państwa i samorządów. - Dziś wyraźnie widać, że niektóre z samorządów próbują poza obecnym systemem prawnym bardzo mocno poszerzać swoje kompetencje, co z kolei budzi opór ze strony rodziców. Cześć działań samorządów nie jest zgodna z tym systemem wartości, który większość rodziców w Polsce respektuje - uważa szef MEN.

Minister podkreślił, że w tej kwestii "być może należałoby doprecyzować pewne zapisy ustawowe, aby jasno określić, co należy do samorządów, a co do państwa".

dk/ PAP