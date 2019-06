Minister Woś: prawo jest za łagodne, ale też sędziowie [TRANSMISJA]

- Wydaje się, że kara powinna być jak najsurowsza i wiem, że prokuratura będzie działać bardzo surowo, bo wiemy, jakie były okoliczności tego przestępstwa - było zaplanowane, było przygotowane alibi, z premedytacją i przemyśleniem. Państwo powinno być surowe - podkreślił minister Woś, odnosząc się do sprawy Kristiny z Mrowin. Jak dodał, "po to jest kara, żeby nie była łagodna".

- W kodeksie karnym w tym momencie najsurowsza kara, to kara dożywocia. Po zmianach w kodeksie karnym, które wróciły z Senatu do Sejmu, trafią do pana prezydenta, też najsurowszą karą będzie kara dożywocia wzmocniona, czyli jeśli sędzia uzna, że zachodzą odpowiednie przesłanki, to nie będzie mógł tak łagodnie traktować przestępców, jak są traktowani - tłumaczył Woś.

Na pytanie Piotra Witwickiego, czy sędziowie wydają zbyt łagodne wyroki, czy prawo jest za łagodne, Woś odpowiedział: "i jedno, i drugie".

- Prawo karne jest zaostrzane, ale mieliśmy lata rządów poprzedników, gdzie polityka karna była łagodniejsza, proces karny został zmieniony w boksowanie się dwóch stron, a nie realne dochodzenie do prawdy - stwierdził minister.

- Jest problemem w polskim sądownictwie przewlekłość. Udało się zreformować postępowanie dyscyplinarne, udało się zreformować SN, rozpocząć reformę związaną z KRS i po tych reformach przyszedł czas na kolejne etapy reformy, czyli postępowanie cywilne i karne. To nie jest tak, że w jeden dzień uchwalimy ustawę i na drugi dzień będą efekty. Te wszystkie rzeczy są zdiagnozowane, są w propozycjach ustawowych w Sejmie i na pewno w tej kadencji te kodeksy zostaną przyjęte - powiedział minister.

W drugiej części programu Marcin Horała (PiS), przewodniczący komisji ds. VAT oraz jej członek Zbigniew Konwiński (PO) ocenią poniedziałkowe zeznania Donalda Tuska. Były premier wdawał się w słowne potyczki z przesłuchującymi go politykami oraz stwierdził, że "komisja pracuje na zamówienie polityczne dzisiaj rządzącej partii".

Pozostałe odcinki "Wydarzeń i Opinii" można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Nagranie aresztowania podejrzanego o morderstwo 10-latki. Zobacz materiał wideo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/prz/ polsatnews.pl