Silne trzęsienie ziemi na południowym Pacyfiku

Według amerykańskiej służby geologicznej USGS epicentrum trzęsienia znajdowało się 928 km na północny wschód od miasta Tauranga, na nowozelandzkiej Wyspie Północnej, a jego ognisko - na głębokości 34 km.

Wulkaniczne wyspy Kermadec leżą około 1000 kilometrów od Nowej Zelandii i są niezamieszkane. Wyjątkiem jest wyspa Raoul, na której mieści się stacja meteorologiczna.

Archipelag położony jest w "pierścieniu ognia" Oceanu Spokojnego - miejscu aktywnym sejsmicznie, gdzie styka się kilka płyt tektonicznych. Na wschód od wysp znajduje się Rów Kermadec, osiągający głębokość ponad 10 kilometrów.

Revised (6.6 -> 6.3): 6.3 earthquake, 93km ENE of L'Esperance Rock, New Zealand. 2019-06-15 17:17:16 at epicenter (21m ago, depth 35km). https://t.co/za4o1yIlOV